Украинская авиакомпания SkyUp, которая анонсировала запуск своих рейсов в апреле, не сможет начать полеты в указанное время. Причиной этого стало отсутствие сертификата эксплуатанта, без которого перевозчик не может выполнять полеты. Об этом сообщает Аvianews.

По данным издания, SkyUp планирует получить сертификат эксплуатанта в первую неделю мая. Также смещение графика начала полетов связано с выполнением финальных процедур по получению летной годности на воздушные суда и сертификационных проверок предприятия.

"Самолеты проходят периодичное техническое обслуживание, и, к сожалению, выход воздушных судов с форм обслуживания задерживается на несколько дней. Следовательно, смещены графики процедур проверок самих самолетов", - заявил директор SkyUp Евгений Хайнацкий.

SkyUp уже зарегистрировала два самолета Boeing 737-800. Ожидается, что к концу года флот авиакомпании увеличится до четырех самолетов, а в 2022 году - до 12 единиц.

Напомним, что в декабре 2017 года авиакомпания SkyUp объявила о начале чартерных полетов в апреле 2018 года. Внутренние рейсы авиакомпания планировала начать выполнять с мая или июня.

В начале апреля в авиакомпании все еще надеялись стартовать уже в этом месяце.

"Как только мы пройдем процедуру сертификации и лицензирования, мы готовы начать выполнять чартерные рейсы уже на следующий день. Это будут рейсы либо в Турцию, либо в Египет, в зависимости от расписания полетов наших партнеров-туроператоров. Если это будет 20 апреля, то это будет Египет, если 23 апреля, то Турция", - говорил тогда Евгений Хайнацкий.

Ранее "Страна" писала о том, что Ryanair может начать летать в Украине раньше осени.

Также мы сообщали, что Jordan Aviation запускает регулярные авиарейсы в Киев из Аммана.