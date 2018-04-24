КП "Киевкомунсервис" подало на утверждение Киевской городской госадминистрацией новые тарифы на вывоз мусора, которые на 30-40% выше действующих. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Согласно сообщению, вывоз мусора для населения подорожает на 34% и составит 99,7 грн/куб.м, для бюджетных организаций цены вырастут на 33,2% - до 106,36 грн/куб.м, для других потребителей – на 42%, до 131,63 грн/куб.м.

По данным "Киевкомунсервиса", повышение тарифов связано с подорожанием горюче-смазочных материалов, ростом минимальной зарплаты, а также с целью непрерывного и своевременного вывоза мусора.

КП принимает замечания и предложения по изменению тарифов до 30 апреля.

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