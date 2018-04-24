В Украине больше 1000 военных, принимавших участие в антитеррористической операции на Донбассе, покончили с собой.

Об этом сообщает "Укринформ".

О печальной статистике смертности среди ветеранов АТО рассказал народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", председатель комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков.

"В Украине уже более тысячи человек, воевавших в АТО и закончили суицидом ... На этой войне применяется артиллерийское оружие. И естественно, все психологические травмы связаны больше с этим. А это еще труднее для солдат. У многих есть контузии", - рассказал он на конференции "VETS Мировые практики интеграции ветеранов к мирной жизни".

Он также сообщил, что по состоянию на 2 апреля количество участников АТО составляет 329 500.

Кроме того, сказал депутат, в Украине сегодня более 1,6 млн ветеранов, составляет 4% от всего населения Украины.

Как сообщала "Страна", выступая во Львове, Порошенко забыл фамилию погибшего в зоне АТО сержанта ВСУ.

Напомним также, что нардеп Гаврилюк катается на внедорожнике Mercedes, который передавали в зону АТО.