Каждый поезд должен быть оснащен ремнями безопасности для пассажиров. Они находятся у начальника поезда, к которому можно обратиться через проводника. Такой совет в прямом эфире программы "Сніданок з "1+1" дал и. о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Ремни безопасности можно получить всегда у начальника поезда. Они есть на любом поезде. Возможно, надо не с проводником общаться, а с высшим руководством. Начальника поезда можете вызвать через проводника. Возможно, ремней безопасности нет в отдельном вагоне, но они есть в поезде. Проблема в том, что их, к сожалению, недостаточно из-за того, что нормативы обеспечения вагонов на сегодня не актуальны. Мы их меняем. Но опять же – нужны средства", - сказал Кравцов.

Ранее "Страна" писала о том, что в киевском метро отлетевший от потолка поручень чуть не убил пассажирку.

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