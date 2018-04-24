В среду, 25 апреля, на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины планируется ввести расширенный санкционный список против российских олихархив и компаний.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники..

"Заседание должно быть завтра после обеда", - сказал источник.

Кабинет министров Украины завтра планирует завтра передать на рассмотрение СНБО расширенный список санкций против олигархов и компаний из РФ.

Напомним, что Порошенко пообещал ввести санкции против российских олигархов "как у США". По словам президента, эффект от санкций в отношении России будет максимальным, только если Европейский союз и США синхронизируют их введение.

Как сообщала "Страна", Украина разорвет отдельные положения в договоре о дружбе с Россией.