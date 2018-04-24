Генеральная прокуратура закрыла дело по фальсификации документов экс-заместителем председателя НАПК Русланом Радецким.

Об этом Радецкий сообщил в Facebook.

Радецкий также добавил фотокопию письма Генпрокуратуры на имя Совета адвокатов Киева.

"Постановлением от 7 февраля 2018 года уголовное производство от 8 июня 2017 года закрыто на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины", - говорится в письме Генпрокуратуры.

Радецкий заявил, что уголовное производство было "политическим заказом" и давлением на него.

Фото: facebook.com

18 июля 2017 года Кабмин одобрил отставку заместителя председателя НАПК Радецкого.

Ранее "Страна" сообщала, что заместитель главы НАПК Радецкий назвал причину обысков в его кабинете.

В июне 2017 г. Нацполиция провела обыск в служебном кабинете заместителя председателя НАПК Руслана Радецкого. В мае сообщалось, что полиция начала расследование против Радецкого по подозрению в конфликте интересов.

Также в ГПУ узнали какие документы мог подделать член НАПК Руслан Радецкий.