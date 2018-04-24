Во вторник, 24 апреля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с представителями ведущих IT-компаний Украины.

Об этом глава Кабмина написал в своем микроблоге Twitter.

Глава Кабмина отметил "очень мощный" украинский интеллектуальный потенциал.

К описанию встречи прикреплены несколько фотографий.

Фото: twitter.com/vgroysman

Отметим, что по результатам встречи Гройсман сообщил, что за 2017 год IT-отрасль Украины выросла на 20%. Такого результата планируют достичь и в этом году.

"На май готовим очередной дерегуляционный Кабмин. Будем дальше отменять кучу ненужных регуляций и принимать нужные решения, прежде всего, для IТ-сектора. Мы уже тысячами отменяем устаревшие акты, из-за которых кто-то мог прийти и устроить проверки", - заверил Гройсман.

Он также добавил, что украинский интеллектуальный потенциал очень мощный в мире. По его словам, во многих международных технологических продуктах есть украинский вклад.

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