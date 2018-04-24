Нацбанк Украины напомнил о регламенте работы системы электронных платежей и банковской системы Украины в период майских праздников. График опубликован на странице ведомства в Facebook.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Согласно графику, рабочий день в понедельник 30 апреля переносится на субботу - 5 мая.

Соответственно, 28, 29, 30 апреля и 1 мая 2018 года - выходные дни.

Несмотря на это, 30 апреля банковские учреждения могут проводить кассовое обслуживание клиентов без открытия операционного дня банка.

Напомним, что на майские праздники и Троицу в Украине в этом году будет три дополнительных выходных -1, 9 и 28 мая.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик пообещала украинцам грозу на майские праздники.