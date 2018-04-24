В буковинском городе Заставна дорожный рабочий ударил прохожего лопатой в ответ на замечание. Об этом передает издание Молодой Буковинец.

Очевидцы засняли на видео, как коммунальщик черенком лопаты бьет мужчину.

На перекрестке улиц Независимости и Галицкого местный житель сделал замечание дорожникам за то, что они кладут асфальт на кучу мусора. Один из рабочих сначала отреагировал нецензурной бранью, а потом бросился с лопатой на критика и дважды ударил его по голове.

Пострадавший в комментарии изданию сообщил, что в вежливой форме сделал замечание рабочему, попросив его сначала вытянуть из ямы мусор, а потом асфальтировать ее. Однако коммунальщик сразу начал нападать на жителя с лопатой и кулаками.

Отмечается, что схватку остановили случайные прохожие.

Пострадавший отделался незначительными ушибами.

Видео: Буковина Онлайн

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