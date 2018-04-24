Жительница Киева чудом осталась цела после того как металлический поручень-шест в метро столицы оторвался и пролетел мимо ее головы.

Об этом сообщает Киев Оперативный, ссылаясь на жительницу города Сабину Котову.

"Только что меня чуть не убила перекладина в метро. Вот просто взяла и оторвалась, пролетев мимо моей головы. Если бы не моя молниеносная реакция - получила бы металлической палкой прямо в лоб. А если на моем месте сидел ребёнок, пожилой человек, или беременная женщина? Даже не знаю, что пожелать - берегите себя, что ли", - рассказала Котова.

Фото: t.me/KyivOperativ

Ранее "Страна" сообщала о схеме подорожания проезда в Киеве. Тариф на метро может составить 6,5 грн.

Также на зеленой ветке метро Киева останавливали поезда из-за задымления.