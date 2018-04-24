В Киеве уровень заторов на дорогах приблизился к отметке в 7 баллов. Об этом сообщают данные сервиса Google-карты и Яндекс-пробки.

Движение затруднено в районе станций метро "Дружбы народов", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Дорогожичи".

Пробки наблюдаются на проспектах Победы (от центра и в цирк в обе стороны, от метро "Шулявская" и к центру), Голосеевском, Воздухофлотском (в обе стороны) улицах Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, от Севастопольской площади и до метро "Дорогожичи", Богдана Хмельницкого, Владимирская, бульваре Леси Украинки (в сторону центра), на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и Верхний Вал), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.

Пробка образовалась на Набережном шоссе в от моста Метро и до Почтовой площади (в обе стороны).

Фото: yandex.ua/maps

yandex.ua/maps

Также, пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского в сторону Севастопольской площади, на улицах Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой, Кольцевой дороге и проспекте Николая Бажана в сторону Борисполя.

В настоящее время движение затруднено на мосту Метро.

Как сообщала "Страна", вечерние пробки остановили движение в центре Киева и на Северном мосту.

Также "Страна" писала, что подъездную дорогу до аэропорта "Борисполь" будут ремонтировать до конца мая.