В Одессе заброшенный памятник архитектуры на улице Гоголя, в котором великий украинский и русский писатель работал над вторым томом "Мертвых душ" (впоследствии им же уничтоженным), безнадежно разрушается. Об этом пишет "Думская".

Недавно на ветхом памятнике архитектуры обрушился еще один участок крыши. Рухнувшие конструкции пробили межэтажное перекрытие, и теперь здание оказалось абсолютно беззащитным перед дождями, которые могут существенно ускорить его полное разрушение.

Дом №11 по улице Гоголя в Одессе построили в 1836-1849 годах по проекту архитекторов Даллаклава и Шашина. После Второй мировой в нем располагался штаб военно-морского соединения, базировавшегося в Одессе, потом здание использовалось моряками как жилое.

С 2005-го горсовет принял его в собственность городской громады. При этом часть жилых и нежилых помещений тут же была приватизирована и перепродана. Их выкупили граждане Семен Шлемис и Марина Гойфман, создавшие объединение собственников многоквартирного дома "Затишне". Они пытались через суды заполучить дом на баланс (вряд ли для реставрации), но неудачно. Зато у чиновников появилась возможность оправдаться тем, что здание передано в частные руки.

Тем временем памятник архитектуры пришел в полную негодность.

Фото и видео: dumskaya.net

Ранее "Страна" писала о том, что в Сумах установили памятный знак актеру Леониду Быкову.

Также мы сообщали, что в Раде предлагают увеличить штрафы за разрушение памятников.