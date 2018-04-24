Сотрудники НАБУ в понедельник 23 апреля задержали судью Голосеевского райсуда Киева Андрея Новака и бывшего судью этого же суда Александра Билыка по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Также у судьи Андрея Новака был изъят боевой пистолет, а у Александра Билыка, по предварительным данным, - кокаин.

Напомним, что, по данным НАБУ, судья Голосеевского райсуда Киева требовал взятку в размере 8 тысяч долларов, которая передавалась тремя траншами. В момент передачи последней тысячи долларов подозреваемых задержали.

Также в НАБУ сообщили, что посредником оказался судья этого же суда в отставке.

Фото: sud.ua

Фото: sud.ua

Судья вымогал и получил от посредника деньги, пообещав удовлетворить гражданский иск о восстановлении истца на работе и выплате ему компенсации в размере полутора миллионов гривен.

Следственные действия в отношении судьи и посредника начались в марте 2018 года. Начато расследование по ч. 3 ст. 368 УК (Получение взятки в особо крупном размере).

Отметим, что судья Андрей Новак недавно начал проходить квалификационное оценивание. Сдал экзамены, но до стадии собеседования не дошел.

Что касается Александра Билыка, то 5 сентября 2017 года Высший совет правосудия отказал ему во внесении представления на назначение бессрочно. 1 февраля 2018 года Кассационный административный суд в составе Верховного Суда оставил решение ВСП в силе.

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