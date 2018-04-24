Изъяли взятку, пистолет и кокаин. Появились подробности задержания судьи Голосеевского суда
Сотрудники НАБУ в понедельник 23 апреля задержали судью Голосеевского райсуда Киева Андрея Новака и бывшего судью этого же суда Александра Билыка по подозрению в получении неправомерной выгоды.
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".
Также у судьи Андрея Новака был изъят боевой пистолет, а у Александра Билыка, по предварительным данным, - кокаин.
Напомним, что, по данным НАБУ, судья Голосеевского райсуда Киева требовал взятку в размере 8 тысяч долларов, которая передавалась тремя траншами. В момент передачи последней тысячи долларов подозреваемых задержали.
Также в НАБУ сообщили, что посредником оказался судья этого же суда в отставке.
Фото: sud.ua
Фото: sud.ua
Судья вымогал и получил от посредника деньги, пообещав удовлетворить гражданский иск о восстановлении истца на работе и выплате ему компенсации в размере полутора миллионов гривен.
Следственные действия в отношении судьи и посредника начались в марте 2018 года. Начато расследование по ч. 3 ст. 368 УК (Получение взятки в особо крупном размере).
Отметим, что судья Андрей Новак недавно начал проходить квалификационное оценивание. Сдал экзамены, но до стадии собеседования не дошел.
Что касается Александра Билыка, то 5 сентября 2017 года Высший совет правосудия отказал ему во внесении представления на назначение бессрочно. 1 февраля 2018 года Кассационный административный суд в составе Верховного Суда оставил решение ВСП в силе.
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