Проезд в коммунальном транспорте Киева подорожает до 8 гривен за поездку с 15 июля. Об этом говорится в финансовом плане "Киевпастранса" на 2018 год, утвержденном Киевской городской государственной администрацией 23 апреля, текстом которого располагают "Украинские новости".

В документе говорится, что при планировании доходов от перевоза пассажиров на январь-июль 2018 года учитывались установленные тарифы на перевоз пассажиров трамваем, троллейбусом, автобусом, фуникулером и городской электричкой на уровне 4 и 5 гривен.

При этом с 15 июля прогнозируется повышение тарифа до 8 гривен на всех видах транспорта.

Кроме того, при формировании доходов на перевоз пассажиров в режиме таксомоторного движения также запланировано повышение тарифов до 8 гривен.

В результате "Киевпастранс" прогнозирует получить 1 117,4 млн гривен доходов от перевоза пассажиров по итогам 2018 года, что на 59,1% больше, чем в планах на 2017 год, и на 53,7% больше фактических показателей за 2017 год.

Повышение тарифов проходит после общественных обсуждений проекта решения, которое будет разработано КГГА.

Как сообщала "Страна", стоимость проезда между Киевом и аэропортом Борисполь взлетела с 80 до 100 гривен за билет.

Также мы писали, что в январе в Киеве подорожал проезд на 53 маршрутках.