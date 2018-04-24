СБУ и прокуратура АР Крым будут расследовать госизмену менеджера Петра Порошенко, руководившим его Севастопольским морским заводом, а сейчас - крупнейшим оборонным предприятием Украины Зоря-Машпроект.

Эти решения были приняты после заявления от юриста Андрея Портнова. Он сообщил на своей странице в Facebook, что обратился в СБУ с заявлением о государственной измене в момент событий в Крыму в 2014 году Константина Картошкина, который ныне в Николаеве возглавляет госпредприятие Зоря-Машпроект и является депутатом Николаевского горсовета от БПП.

Согласно заявлению Портнова от 10 апреля, в 2014 году Константин Картошкин как гендиректор ПАО "Севастопольский морской завод", конечным владельцем которого был Петр Порошенко, оперативно ответил на письмо Минпроторга РФ о фактическом переходе предприятий под юрисдикцию России. По мнению Портнова, Картошкин своим ответом о финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого предприятия признал потерю украинской властью Крыма и правомерность деятельности органов иностранного государства.

В результате, как следует из писем ведомств, размещенных Портновым, СБУ приобщила его информацию к уже существующему делу, а прокуратура АР Крым внесла новое уголовное производство, которое касается Картошкина, в единый реестр досудебных расследований.

Фото: facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Ранее "Страна" сообщала, что Портнов заявил, что уже два месяца просит прокуратуру его допросить.

Также Портнов через суд требует от СБУ опровергнуть обвинения в госизмене.