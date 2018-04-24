В Запорожской области госпитализировали с травмами председателя Мирненского поселкового совета. Мужчина пострадал после взрыва гранаты у ворот своего дома.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Взрыв произошел 23 апреля около 21:00 возле частного дома по улице Садовой в поселке Мирное.

"В результате взрыва пострадал глава Мирненского поселкового совета. Мужчину 1963 года рождения "скорой" доставили в Мелитопольскую районную больницу", - говорится в сообщении.

По данным врачей, мужчина получил незначительные телесные повреждения, угрозы жизни нет.

По оперативным данным, ранения он получил из-за взрыва гранаты РГД-5.

"С места преступления изъяты металлические фрагменты и рычаг взрывателя", - говорится в сообщении полиции.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 5 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Фото: zp.npu.gov.ua

Фото: zp.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Запорожье на автовокзале задержали военного с гранатами и самодельной бомбой.

Напомним также, что "Страна" писала о о смертельном взрыве гранаты под Радой.