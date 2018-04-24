В Запорожье 24-26 апреля пройдут антитеррористические учения, во время которых правоохранители имеют право проводить проверку документов и осматривать вещи граждан, запрещать движения автотранспорта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко.

Фото: facebook.com/profile.php?id=100008375323582

По данным ведомства, учения с участием Национальной полиции, Нацгвардии, ГосЧС и местной власти пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным.

В сообщении отмечается, что согласно ст. 15 закона "О борьбе с терроризмом", мероприятия будут проводиться в рамках учебной антитеррористической операции, в ходе которой правоохранители имеют право осуществлять проверку у граждан документов, удостоверяющих личность, осматривать вещи.

"Также в ходе проведения учений возможно временное ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах", - сообщили в СБУ.

Правоохранители призывают граждан сообщать о случаях обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео масштабных совместных учений силовиков и армии под Одессой.

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