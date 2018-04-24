На территории так называемой "ЛНР" пропала мобильная связь украинской компании Vodafone из-за повреждения линий связи.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) в Twitter.

"По состоянию на 11.00 24.04.18, на временно оккупированной территории Луганской области отсутствуют услуги мобильной связи Vodafone из-за повреждения линий связи, причины выясняются", - отмечается в сообщении МинВОТ.

Фото: twitter.com/mtot_gov_ua

Услуги Vodafone в "ДНР" после обрыва кабеля в начале этого года отсутствуют до сих пор.

Компания "Vodafone-Украина" была последним украинским оператором, представляющим услуги на неподконтрольной территории на Донбассе.

Ранее "Страна" сообщала, что в "ДНР" потребовали от Vodafone почти 400 млн гривен за возвращение в Донецк.

Также Климкин заявил, что Vodafone выдавливают из Донецка из-за российского монополиста.