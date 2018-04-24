Сигнал Vodafone пропал теперь и в "ЛНР"
На территории так называемой "ЛНР" пропала мобильная связь украинской компании Vodafone из-за повреждения линий связи.
Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) в Twitter.
"По состоянию на 11.00 24.04.18, на временно оккупированной территории Луганской области отсутствуют услуги мобильной связи Vodafone из-за повреждения линий связи, причины выясняются", - отмечается в сообщении МинВОТ.
Фото: twitter.com/mtot_gov_ua
Услуги Vodafone в "ДНР" после обрыва кабеля в начале этого года отсутствуют до сих пор.
Компания "Vodafone-Украина" была последним украинским оператором, представляющим услуги на неподконтрольной территории на Донбассе.
Ранее "Страна" сообщала, что в "ДНР" потребовали от Vodafone почти 400 млн гривен за возвращение в Донецк.
Также Климкин заявил, что Vodafone выдавливают из Донецка из-за российского монополиста.