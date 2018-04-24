Частота проверок проживания граждан в местах их регистрации не будет превышать 0,32% после принятия соответствующего законопроекта, который меняет правила прописки и выписки граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономики.

В сообщении подчеркивается, что инициатива введения проверок принадлежит не министерству, а Офису реформы административных услуг.

"В то же время ожидается, что проект закона упростит взаимодействие граждан с органами государственной власти", - сказано в сообщении.

По подсчетам Офиса реформы административных услуг, более 10 млн украинцев не могут воспользоваться услугой регистрации из-за сложности, а более 63% детей проживают вообще без прописки.

Кроме того, граждане вынуждены обращаться за услугами посредников, которые за вознаграждение от 3 тыс. гривен регистрируют место жительства в нужной местности.

Минэкономики утверждает, что проект закона не предусматривает штрафов за проживание не по месту регистрации.

Штрафовать предлагается только за представление ложных сведений с целью регистрации места жительства и за проживание граждан без регистрации места более 90 календарных дней после снятия с предыдущего места регистрации.

Поскольку Офис реформы административных услуг предлагает ввести декларативный принцип регистрации по месту жительства, проект закона предусматривает ряд случаев, когда органы регистрации могут проверять соответствие задекларированного и фактического места жительства.

Ожидается, что частота проверок не будет превышать 0,32% от количества регистраций.

Как сообщала "Страна", согласно новому законопроекту, ответственность предполагается за внесение ложных данных о себе или детях. Если органы регистрации что-то заподозрят, то на свое усмотрение смогут приостановить или аннулировать регистрационные действия. При необходимости даже отправить инспектора домой к заявителю, чтобы проверить поданную им информацию.

Проверку сможет инициировать и руководство школы, если там нужна будет информация о месте регистрации ребенка.

Также сообщалось, что в Киеве уже предлагают деньги за ложную прописку детей для зачисления в школы.