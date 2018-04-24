Нацполиция готова помочь Министерству энергетики и угольной промышленности в отражении хакерской атаки на их сайт, но в случае их официального обращения.

Об этом сообщил УНН спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"Пока они (Минэнергоугля - Прим. Ред.) к нам официально с обращениями не обращались. Если обратятся, мы готовы предоставить всю посильную помощь", - сказал представитель Нацполиции.

В полиции действует отдельный Департамент киберполиции, который специализируется на такой работе.

В то же время в Министерстве энергетики и угольной промышленности сообщили, что выясняют, что произошло.

Ранее "Страна" сообщала, что сайт ГП "Антонов" взломали хакеры - Укроборонпром.

Также в Киеве хакер взламывал аккаунты в соцсетях и вымогал по 10 тыс гривен за восстановление.