В прошлом году Украина перестала занимать первое место по количеству жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Известный юрист Максим Могильницкий рассказал о причинах этого явления на своей странице в Facebook.

"Выяснилось, что, на самом деле, Европейский суд по правам человека, фактически, признал Украину государством-идиотом, а украинскую власть полностью невменяемой.

В деле "Бурмич против Украины" ЕСПЧ объединил 12,5 тысяч однотипных жалоб против Украины в отношении неисполнения решений национальных судов и снял их с производства. Это сказалось на общих показателях и в итоге на первые места среди стран, в отношении которых подается больше всего жалоб вышли Румыния, Россия и Турция.

Решением по делу "Бурмич против Украины" не может гордиться ни Украина, ни ЕСПЧ. Впервые в своей практике Европейский суд по правам человека был вынужден признать, что его пилотное решение не решило системную проблему невыполнения решений национальных судов. В суде констатировали, что украинская власть полностью игнорирует решения ЕСПЧ и решили, что абсолютно бесполезно пытаться как-то повлиять на судебную власть в Украине.

ЕСПЧ, фактически, сдался и признал свою неэффективность в борьбе с нарушением прав человека и произволом чиновников в нашей стране. Это беспрецедентное событие. Но гордиться им не получится", - отмечает Могильницкий.

Фото: facebook.com/Максим-Могильницкий

Как сообщала "Страна", суд в Страсбурге одним махом удовлетворил 12 тысяч исков украинцев к государству.

Напомним, "Страна" писала, что ЕСПЧ может признать люстрацию в Украине нарушением прав человека.