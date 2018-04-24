Вместе с повышением цен на проезд в украинских поездах улучшится сервис и качество предоставленных услуг. Такое заявление сделал и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в эфире программы "Сніданок з "1+1".

"Конечно, да (улучшится сервис). От подорожания билетов на проезд мы в этом году должны получить примерно 400-500 миллионов гривен. При этом на этот год мы запланировали капитальные инвестиции в пассажирское хозяйство около 5 миллиардов гривен. Если говорить о конкретных вагонах, то это - примерно 200 новых вагонов и капитально отремонтированных, которые мы планируем запустить в этом году. Это больше, чем 10 полных составов поездов. Новые вагоны - отремонтированные или новоприобретенные - могут быть основным залогом лучшего сервиса для пассажиров. В старых вагонах это делать гораздо труднее", - сказал Кравцов.

Напомним, с мая в Украине с мая на 12% подорожает проезд в поездах. Несмотря на то, что "Укрзализныця" планировала повышение стоимости услуг еще с 1 апреля, только сейчас завершается согласование новых тарифов.

Любопытно, что это будет не единственное подорожание железнодорожных билетов. До конца года цены поднимут еще на 12%. В частности, стоимость проезда в купе ночным поездом в среднем увеличится на 100 грн.

Ранее мы сообщали о том, что стюардесса, остановившая поезд с Саакашвили, по-прежнему работает на том же рейсе.