Суд Херсонской области рассмотрит жалобу на решение об аресте капитана задержанного сейнера "Норд" Владимира Горбенко через неделю.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяны Тихончик, заседание назначено на 8 мая.

Как сообщала "Страна", задержание судна "Норд" в Азовском море произошло 25 марта. Приморский районный суд Мариуполя 6 апреля назначил штраф большинству членов экипажа рыболовецкого судна "Норд". На следующий день стало известно, что команда была отпущена на свободу.

Капитана "Норда" Владимира Горбенко задержали и поместили под стражу до 31 мая с возможностью внесения залога в сумме 35 тыс. 240 гривен. Адвокаты капитана этой возможностью воспользовались. Суд отпустил капитана, но запретил ему ездить в Крым.

Защита капитана получила разрешение от следствия на его срочное медицинское обследование из-за неудовлетворительного состояния здоровья. По словам его адвоката Дмитрия Щербины, Горбенко находится в Мелитополе у родственников, но там "никто из медиков не берется за его обследование, все боятся". В связи с этим следователь разрешил Горбенко выехать на обследование в Днепр.