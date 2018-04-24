Ковельский горрайонный суд Волынской области признал депутата партии "Укроп" в Волынском облсовете Виктора Радчука виновным в совершении административного правонарушения.

Факт правонарушения был установлен в процессе рассмотрения дела по протоколам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по статье 212-15 КУоАП - нарушение порядка предоставления взноса в поддержку политической партии, сообщает НАПК.

По результатам анализа отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" работники департамента по предупреждению политической коррупции выявили факт осуществления взносов в поддержку партии физическим лицом с непогашенным налоговым долгом.

"Виктор Радчук, имея обязательства финансового характера, а именно непогашенный налоговый долг, в течение августа-сентября 2017 совершил три взноса на общую сумму 195 236 гривен на текущий счет Волынской областной региональной парторганизации" УКРОП ", - говорится в сообщении.

По мнению борцов с коррупцией, депутат нарушил пункт 8 части 1 статьи 15 закона "О политических партиях в Украине", запрещающий лицам, имеющим непогашенный налоговый долг, делать взносы в поддержку политических партий.

Радчука признали виновным в административном правонарушении - суд наложил на него штраф в размере 80 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 1360 грн с конфискацией суммы взносов в поддержку политической партии в сумме 195 238 гривен.

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