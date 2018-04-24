В Киеве неизвестные разбили голову и ограбили уличного саксофониста
Вечером 22 апреля в Киеве на Оболонском проспекте жестоко избили уличного музыканта. Неизвестные разбили ему голову, отобрали у него саксофон-альт и заработанные деньги.
Об этом рассказал друг потерпевшего Саид Сагитов на своей странице в Facebook.
Мужчину ударили каким-то тяжелым предметом по затылку, проломив череп. В больнице ему сделали трехчасовую операцию.
Нападавшие забрали у музыканта саксофон-альт Selmer Action 2 (серийный номер 711812) в черном футляре и все заработанные за вечер деньги.
Selmer Super Action II Фото: Said Sagitov/Facebook
Спустя какое-то время инструмент был найден.
Как сообщала "Страна", в Киеве на вокзале мужчину после ссоры с девушкой ограбили дважды за час.
Ранее "Страна" писала, откуда взялись на улицах банды малолеток, которые грабят и избивают людей.