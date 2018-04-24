Вечером 22 апреля в Киеве на Оболонском проспекте жестоко избили уличного музыканта. Неизвестные разбили ему голову, отобрали у него саксофон-альт и заработанные деньги.

Об этом рассказал друг потерпевшего Саид Сагитов на своей странице в Facebook.

Мужчину ударили каким-то тяжелым предметом по затылку, проломив череп. В больнице ему сделали трехчасовую операцию.

Нападавшие забрали у музыканта саксофон-альт Selmer Action 2 (серийный номер 711812) в черном футляре и все заработанные за вечер деньги.

Selmer Super Action II Фото: Said Sagitov/Facebook

Спустя какое-то время инструмент был найден.

Как сообщала "Страна", в Киеве на вокзале мужчину после ссоры с девушкой ограбили дважды за час.

Ранее "Страна" писала, откуда взялись на улицах банды малолеток, которые грабят и избивают людей.