Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла два уголовных дела против народного депутата Вадима Рабиновича ("Оппозиционный блок"). Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Каплин (БПП).

"18 апреля 2018 по моему заявлению открыты два новых уголовных производства по фактам незаконного обогащения и коррупции Давида-Вадима Рабиновича.

Я предоставил детективам НАБУ неопровержимые доказательства того, что Рабинович - коррупционер, скрывает свои теневые доходы и обманывает общество, декларируя доходы, в десятки раз меньше его расходов. Уверен, что расследование будет быстрым - в распоряжении следствия есть все необходимые документы.

Незадекларированный владения компаниями в Украине и Израиле, наличие незадекларированных счетов за рубежом, коррупция и легализация полученных преступным путем доходов - преступления Рабиновича, которые подтверждены документально и сейчас будут расследоваться НАБУ.

Напомню, что НАБУ уже расследует два уголовных дела по незаконному обогащению Рабиновича и декларированию ложной информации с 2015-2016 года, теперь их четыре", - пишет Каплин.

Кроме того, он опубликовал фото официального ответа САП.

Фото: facebook.com/kaplins

Ранее сообщалось, что НАПК обнаружило многомиллионные нарушения в декларации народного депутата Вадима Рабиновича. Об этом говорится в обоснованном выводе НАПК по результатам полной проверки е-декларации нардепа. Он не указал в декларации участок земли и права на телеканал NewsNetwork.

Сам нардеп опровергает все обвинения и считает это частью кампании по его дискредитации как лидера партии "За життя".