Задержанной накануне на административной границе с Крымом по обвинению в содействии окупационной власти полуострова гражданке Украины сообщили о подозрении в госизмене. Об этом сообщает 112.ua, ссылаясь на спикера прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

"Задержанному вчера на КПВВ "Чонгар" лицу, которое принимало участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму, уведомлено о подозрении в совершении государственной измены", - сообщила Тихончик.

Ранее сообщалось, что на административной границе с аннексированным Крымом украинские правоохранители задержали женщину, которая на недавних выборах президента РФ на полуострове была "доверенным лицом" Владимира Путина. Отмечается, что она, действуя в интересах РФ и всероссийской общественной неправительственной организации "Волонтеры Победы", организовала и проводила незаконный сбор подписей на полуострове в поддержку выдвижения Путина в президенты.

Ранее"Страна"писала о том, что Луценко рассказал, как на границе с Крымом задержали украинку, собиравшую подписи в поддержку Путина.

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