Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе с представителями СБУ и САП разоблачили судью Голосеевского районного суда Киева на получении взятки.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Инцидент произошел 23 апреля. Судья был задержан в момент получения части неправомерной выгоды в размере $1000.

Как сообщает УНН, этим судьей оказался Андрей Васильевич Новак.

По информации НАБУ, был разоблачен посредник, которым оказался судья этого же суда в отставке.

"Служитель Фемиды требовал и получил от посредника деньги за удовлетворение гражданского иска в пользу истца о восстановлении его на работе и выплате ему компенсации в размере 1,5 млн грн. Свои "услуги" судья оценил в $8000, которые передавались ему тремя траншами. В момент передачи последней части неправомерной выгоды судья и был разоблачен "на горячем", - отметили в ведомстве.

В НАБУ также рассказали, что судью и посредника задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса по подозрению в совершении преступления, квалифицированного по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2018 года.

Как сообщала "Страна", в киевском парке поймали на взятке начальника отдела "Львовской железной дороги".

Напомним также, что чиновника секретариата Кабмина поймали на взятке в первый день работы на новой должности.