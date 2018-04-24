Суд над активистом Евромайдана и подозреваемым в убийстве двух правоохранителей, совершенном 20 февраля 2014, Иваном Бубенчиком перенесен на 27 апреля по причине неявки на него двоих защитников. Сегодня суд должен был определить меру пресечения для фигуранта уголовного дела. Об этом сообщает Громадське.

На суд, который должен был состояться сегодня пришли нардепы Егор Соболев и Семен Семенченко, которые заявили о готовности взять подозреваемого на поруки.

Также присутствовали бойцы батальона "Днепр-1", в рядах которого в 2014-2015 годах воевал Иван Бубенчик.

Известно, что сторона обвинения настаивает на домашнем аресте. Прокурором по делу выступает заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская.

А адвокат Игорь Коржук ходатайствует о привлечении к ответственности группы прокуроров, и внесении соответствующих сведений в ЕРДР о 31 прокуроре, включая и Стрижевскую.

"Стрижевская не уполномочена отвечать за всех прокуроров в этом производстве, просим вызвать в суд Земскова - прокурора, который согласовывал Бубенчику предварительное подозрение", - заявил адвокат.

Стрижевская посчитала ходатайство защитника необоснованным.

"Я так понимаю, что ставится под сомнение полномочия старшего группы прокуроров, но согласно решению генпрокурора я уполномочена представлять ГПУ в этом производстве. За позицию всех прокуроров отвечает старший прокурор, то есть я, считаю необоснованным такое ходатайство", - ответила Стрижевская.

Ранее "Страна" писала о том, что прокурор пригрозил Бубенчику следствием при новой власти.

Также мы сообщали, что Генпрокуратура объявила новую "пидозру" Бубенчику, по которой он подпадает под амнистию.