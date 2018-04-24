Львовский департамент науки и образования объявил конкурс рисунков на на тему "Украинские добровольцы в рядах дивизии "Галичина" 1943 – 45". Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Всеукраинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Если вам от 14 до 18 и вы хорошо рисуете – поспешите. Львовский департамент образования и науки проводит конкурс рисунков на тему "Украинские добровольцы в рядах дивизии "Галичина» 1943 – 45". Если вы хорошо нарисуете эсэсовца или встречу рейхсфюрера Генриха Гиммлера с личным составом дивизии, то выиграете приз – 3 тысячи гривен. Награждение пройдет 28 апреля во время марша посвященного бойцам дивизии СС", - пишет Долинский.

Помимо призовых мест, авторы конкурса обещают наградить авторов 20 лучших рисунков поощрительными призами, а работы просят присылать по адресу Департамента - улица Просвещения, 4а.

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

Празднование 75-й годовщины создания дивизии "Галичина" состоится в субботу, 28 апреля, и начнется панихидой в Архикафедральном соборе Св. Юра, сообщается на сайте Львовской ОГА.

Затем участники мероприятий на 76 поле почетных захоронений Лычаковского кладбища возложат цветы и лампадки к Мемориалу и совместно исполнят гимн.

Также состоится "Марш вышиванок", который пройдет от площади возле памятника Степану Бандере до площади у памятника Тарасу Шевченко. Завершит мероприятие праздничный концерт.

Как сообщала "Страна", депутат Львовского горсовета от ВО Свобода и по совместительству львовский учитель историиМарьяна Батюк утром 20 апреля на своей странице в Facebook опубликовала поздравления с днем рождения Адольфа Гитлера. Батюк в Facebook назвала фюрера "великим человеком" и привела несколько цитат из его книги "Моя борьба".

Также мы писали, что что в запрещенной соцсети "ВКонтакте" львовский учитель вела активную деятельность. Например, перепостила записи паблика "Железный крест" (так называлась военная награда в нацистской Германии).