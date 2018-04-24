Государственная фискальная служба разрабатывает механизм контроля за поставками через почтовые и экспресс-отправления, а также облагать налогами посылки.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Скорее всего, функцию контроля обеспечит программный продукт. Изменится и сам механизм получения почтовых отправлений.

Так, и.о. председателя ГФС Мирослав Продан отметил, что планируют ввести норму об ограничении количества почтовых пересылок, которые человек имеет право получать без уплаты налогов.

"Сегодня в одной упаковке может быть тысяча единиц товара, который якобы приходит сотни разным людям. Фактически весь товар получает одна фирма-импортер. Ее представитель приходит в отделение с поручениями от ста человек и берет товар без уплаты налогов. Почтовому оператору не важно, кто получает отправления", - подчеркнул Продан.

По его словам, эта схема достаточно масштабная, через нее государство теряет миллиарды гривен и ГФС будет принимать все меры для ее разрушения.

Как сообщала "Страна", "Новая почта" повысила тарифы. Отправка конвертов приблизится к цене посылки.

Также "Страна" писала, что Укрпочта стала переводить деньги с банковской карты на дом.