В 2017 году Киевская кондитерская фабрика "Рошен", входящая в состав одного из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине корпорацию Roshen, согласно международным стандартам финотчетности, сократила чистую прибыль на 29%, или на 1,15 млн гривен до 2,768 млн гривен по сравнению с 2016 годом. Об этом пишут Украинские новости.

Активы на конец 2017 года составили 793,9 млн гривен, общая дебиторская задолженность составила 77,825 млн гривен, текущие обязательства - 51,99 млн гривен, долгосрочные обязательства - 203,974 млн гривен.

Доход предприятия увеличился на 11,6%, или на 26,9 млн гривен до 259,2 млн гривен по сравнению с 2016 годом.

Ранее "Страна" писала о том, что в горсовете Борисполя не хватило голоса, о начале процедуры продажи земельных участков компании Roshen.

Также мы сообщали, что суд запретил кондитерам копировать листья каштана и название "киевский торт", как у Roshen.