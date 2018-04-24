В Житомире водителя троллейбуса избили подростки, переходившие дорогу
В Житомире подростки избили водителя троллейбуса, который сделал замечание компании ребят, переходивших дорогу перед транспортом в неположенном месте. Это и спровоцировало конфликт. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу управления полиции Житомирской области.
Всего подростков было пятеро.
Инцидент произошел 23 апреля вечером на улице Киевской возле Житомирской общеобразовательной школы №17. Его квалифицировали как хулиганство.
Водителя троллейбуса госпитализировали.
По данным СМИ, события развивались быстро. После отпущенного замечания, подростки зашли в троллейбус, напали на водителя и угрожали пассажирам.
Именно пассажиры вызвали полицию и скорую для пострадавшего.
Правоохранителями проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Как сообщала "Страна", в Житомире также требуют расследовать избиение журналистов экс-милиционером.
Напомним, в Украине до суда не доходят 96% преступлений против журналистов.