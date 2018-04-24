В Житомире подростки избили водителя троллейбуса, который сделал замечание компании ребят, переходивших дорогу перед транспортом в неположенном месте. Это и спровоцировало конфликт. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу управления полиции Житомирской области.

Всего подростков было пятеро.

Инцидент произошел 23 апреля вечером на улице Киевской возле Житомирской общеобразовательной школы №17. Его квалифицировали как хулиганство.

Водителя троллейбуса госпитализировали.

По данным СМИ, события развивались быстро. После отпущенного замечания, подростки зашли в троллейбус, напали на водителя и угрожали пассажирам.

Именно пассажиры вызвали полицию и скорую для пострадавшего.

Правоохранителями проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщала "Страна", в Житомире также требуют расследовать избиение журналистов экс-милиционером.

Напомним, в Украине до суда не доходят 96% преступлений против журналистов.