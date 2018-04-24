В Одесской области пенсионерка обратилась в Татарбунарский райсуд с жалобой на шоу-бизнес, а особенно на Аллу Пугачеву.

Об этом говорится на веб-сайте суда.

"Женщина жалуется, что Алла Борисовна "имеет крылья, по которым может зайти в любого человека и делать с ним, что захочет. В своем заявлении женщина рассказывает, что решила поехать в другой город, чтобы там устроиться на работу, но Алла со своими людьми преследует ее, запрещает ей что-либо делать и не дает покоя. Жалобщица просила принять меры", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, судом был предоставлен ответ, что указанное заявление не может быть рассмотрено, поскольку не соответствует требованиям процессуального законодательства, ведь суд в своей деятельности действует только в пределах и согласно законам Украины, а правосудие осуществляется в соответствии с определенными законом процедурами судопроизводства.

Алла Борисовна с семьей. На фото Алла Пугачева, ее супруг Максим Галкин, дети Лиза и Гарри Фото: allasuperstar/Instagram

Как сообщала "Страна", мужчина, напавший с ножом на ведущую "Эха Москвы", заявлял, что журналистка его преследует и что его "от нее тошнит".

Напомним, мужчину признали вменяемым и арестовали. А он пожаловался, что не смог оборвать телепатические контакты.