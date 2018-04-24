Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по статье "Диверсия", которое было открыто по по факту подготовки к совершению действий, направленных на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия ПАО "Мотор Сич". Об этом сообщается на сайте СБУ.

По данным СБУ, иностранцы планировали перенести на свой завод авиадвигателей украинское производство и технологии. Для этого они совершили опосредованную концентрацию контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть офшорных компаний и физлицо.

23 апреля на ПАО "Мотор Сич" были проведены обыски. Это произошло накануне годового собрания акционеров, которое запланировано на 25 апреля.

"В настоящее время представители компании-нерезидента намерены противоправно сконцентрировать приобретенный пакет акций, обеспечивающий превышение 50% голосов в высшем органе управления общества, и получить полный контроль над его деятельностью в сфере военных оборонных заказов, что подтверждается материалами дела", - отмечается в сообщении на сайте СБУ.

Как установили сотрудники СБУ во взаимодействии с Госфинмониторингом, продажа контрольного пакета акций стратегического объекта ПАО "Мотор Сич" осуществлялась в адрес физических лиц и компаний-нерезидентов в объемах менее чем по 10%. В связи с этим существуют подозрения о попытке заинтересованных лиц скрыть владельцев существенного участия и реальных бенефициарных владельцев покупателей акций.

Санкционированные обыски в административных помещениях заводоуправления, отдела ценных бумаг "Мотор Сичи" и местах жительства отдельных физических лиц были проведены с целью получения дополнительных доказательств в уголовном производстве.

СБУ напоминает, что в рамках указанного уголовного производства в 2017 году, согласно с полученным определением суда, был наложен арест на пакет акций "Мотор Сич" в размере 56% уставного капитала.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Мотор Сич" рассказали подробности "маски-шоу".

Также мы сообщали, что украинские биржи приостановили торговлю акциями "Мотор Сичи".