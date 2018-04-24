Неизвестные взломали сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и требуют за его разблокировку 0,1 Bitcoin (около 24 тысяч гривен). Об этом свидетельствует главная страница сайта mev.gov.ua.

"Ваши важные файлы сайта зашифрованы. Многие из ваших .php, .css, .js и других файлов больше недоступны, поскольку они были зашифрованы. Возможно, вы заняты поиском способа восстановить свои файлы, но не тратьте свое время! Никто не может расшифровать ваши файлы без нашей специальной службы дешифрования", - говорится в сообщении на сайте Минэнерго.

Согласно сообщению неизвестных, у Министерства есть 10 часов для оплаты 0,1 Bitcoin.

Ранее "Страна" писала о том, что сайт ГП "Антонов" взломали хакеры.

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