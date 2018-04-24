Указ об отставке правительства подписал в понедельник вечером президент Армении Армен Саркисян. Документ размещен на сайте главы государства.

"Принимая за основу статью 130 Конституции Армении, принять отставку правительства", - говорится в указе президента.

Напомним, что премьер-министр Армении Серж Саргсян на своей должности пробыл менее недели после избрания в парламенте 17 апреля и подал в отставку на фоне многодневных акций протеста оппозиции в Ереване.

И.о. премьера назнчен бывший топ-менеджер "Газпрома" Карен Карапетян, занимавший в правительстве Саргсяна должность первого вице-премьера.

Лидер протестного движения депутат Никол Пашинян объявил, что будет добиваться формирования временного правительства и внеочередных выборов, сообщает Newsam.

"Национальное собрание (парламент,- Прим. Ред.) должно назначить премьер-министром избранника народа. Это произойдет через неделю. До этого формируется временное правительство, а затем внеочередные парламентские выборы", - заявил Пашинян.

Ранее "Страна" писала о том, что после отставки Саргсяна, на митинге оппозиции в Ереване умер один демонстрант.

Также мы разбирались в том, почему впервые на территории постсоветского пространства глава государства сам ушел в результате акций протеста.