Президент подписал законопроект №314, который предлагает предоставить полномочия органам местного самоуправления устанавливать запрет по продаже алкогольных напитков в ночное время, кроме заведений ресторанного хозяйства.

Законопроект №3149 возвращен в парламент с подписью президента 23 апреля. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Также законопроект предполагает установление административной ответственности за торговлю алкогольными напитками в ночное время.

В пояснительной записке отмечается, что практика запретов продажи алкоголя в ночное время существует в таких городах как Львов, Ивано-Франковск, Черкассы, Ужгород, Луцк.

Напомним, что ранее мы писали о том, что судьбу ночной продажи алкоголя в Киеве будет решать Высший хозсуд.

Как сообщала "Страна", Верховная Рада Украины приняла закон, который предоставляет право органам местного самоуправления устанавливать запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время, а также разрешает штрафовать торговые заведения в связи с нарушением правил продажи алкоголя.