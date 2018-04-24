Граждане Украины не пострадали во время трагедии в Торонто, где 23 апреля фургон въехал в толпу. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает Радио Свобода.

Консульские сотрудники связывались с местной полицией, по предварительным данным, никто из погибших или пострадавших нет украинского гражданства, но информация еще будет уточняться. Канадские силовики обещают в случае, если получат информацию о пострадавших иностранцев, срочно сообщать об этом посольству соответствующей страны в Оттаве.

В результате наезда фургона на пешеходов погибло девять человек.

Весь район, где произошла трагедия, до сих пор перекрыт полицией, на перекрестках - грузовики с песком, на месте преступления работает передвижная криминологическая лаборатория.

Рядом жители соседних домов выставили на тротуаре свечи и бумагу, на которой люди разных языках пишут слова соболезнования.

Как сообщала "Страна", водитель микроавтобуса, который наехал на пешеходов на Йонг-стрит и Финч-авеню, найден и задержан.