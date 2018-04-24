Комитет Сената США по международным отношениям проголосовал за кандидатуру Майка Помпео, выдвинутого президентом Дональдом Трампом на должность Государственного секретаря США. Об этом сообщает Reuters.

"На партийном голосовании комитет одобрил назначение Помпео, при этом все 11 республиканцев поддержали его. Один из девяти демократов проголосовал "против", – сообщил источник Reuters.

Изначально все десять сенаторов-демократов в Комитете не поддерживали кандидатуру Помпео. Свою позицию демакораты объясняют тем, что Помпео поддерживал военные решения проблем, а не дипломатические.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол также был против, но в понедельник заявил, что передумал. Изменение позиции Пола способствовало тому, что кандидатура Помпео была одобрена.

Теперь Помпео может принимать участие в саммите НАТО в пятницу.

Далее его кандидатура должна быть одобрена на голосовании полным составом Сената США.

По информации американских СМИ, Помпео считают жестким и консервативным политиком и в отличие от его предшественника Рекса Тиллерсона, у Помпео нет разногласий с президентом США Дональдом Трампом.

Накануне голосования в комитете, Трамп написал в своем Twitter, что демократы проголосуют против назначения Помпео новым госсекретарем США.