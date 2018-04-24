Работа G7, как и ее заявления, базируется исключительно на русофобской почве. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Что касается итогов встречи министров иностранных дел в Торонто, конечно, русофобская подоплека там очевидна",- отметил он.

Министр констатировал, что "с этой русофобской очень скользкой линии пошли и те страны семерки, которые уверяют, что они не разделяют попыток изолировать Россию".

"Будем терпеливо отстаивать свою позицию, подождем, пока наши партнеры осознают безысходность подобной линии",- добавил Лавров.

Такое заявление министр сделал после обнародования ряда решений странами "Большой семерки". В частности, G7 рассматривает возможность введения новых санкцийпротив РФ из-за ситуации в Донбассе. Об этом говорится в обнародованном в понедельник совместном заявлении глав МИД этих стран и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которую распространило МИД Канады.

Ранее "Страна" писала о том, что страны G7 создали группу "по изучению поведения России".

Также мы сообщали, что в Госдепе заявили о том, что страны G7 открыты для диалога с Россией, но не согласны с ее действиями .