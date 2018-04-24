На рынке труда наблюдается дефицит квалифицированных рабочих с инструментом и специалистов по обслуживанию оборудования. Об этом сообщает UBR.ua со ссылкой на данные Киевского городского центра занятости.

Количество безработных в Киеве по состоянию на 1 апреля сократилось на 15,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило 9,3 тыс. чел. При этом значительная часть безработных - лица с высшим образованием.

Количество получателей пособия по безработице сократилось на 14,6% (на 1,4 тыс.) и составило 8,1 тыс. чел.

Среди зарегистрированных безработных 34% составляют лица в возрасте до 35 лет; 32% - люди в возрасте от 35 до 45 лет; 34% - украинцы старше 45 лет.

Значительная часть лиц, обращающихся за поиском работы в службу занятости, - это люди с высшим образованием. На начало апреля 87% зарегистрированных безработных имели высшее образование, 6% - профессионально-техническое, 7% - среднее образование.

Большинство заявленных вакансий - в сферах транспорта (16%), торговли и ремонта (14,7%), государственного управления и обороны, социального страхования (11,3%), административного и вспомогательного обслуживания (10,9%), а также на предприятиях перерабатывающей промышленности (9,7%).

Наиболее запрашиваемые у работодателей представители простейших профессий (19,1%), квалифицированные рабочие с инструментом (17,5%), а также рабочие по обслуживанию, эксплуатации, сборки оборудования и машин (13,5%).

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, почему на фоне роста трудовой миграции в Украине безработица не снижается.

Как сообщала "Страна", опрос показал, что украинскую молодежь больше интересует высшее образование, но не политика.

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