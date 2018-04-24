В Великобритании военные начали операцию по очистке территорий в Солсбери, связанных с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипача и его дочери Юлии.

Об этом сообщает Sky News.

Рано утром в город прибыли военные грузовики. Солдаты разгрузили два металлических контейнера и небольшой трактор возле торгового центра, на скамейке у которого в начале марта обнаружили Срипаля и его дочь без сознания.

Операция по обеззараживанию территории может занять несколько месяцев. Всего военные собираются очистить девять объектов. В частности, будут отобраны образцы почвы, дерна и брусчатки, которые отправят на экспертизу.

Министерство обороны Британии привлечет 192 военнослужащих для обеззараживания территории в Солсбери.

Фото: news.sky.com

Напомним, что полиция Великобритании определила основных подозреваемых в деле об отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Известно, что это группа лиц, представляющих интерес для следствия, которые, предположительно, вернулись в Россию.

Как сообщала "Страна", ПАСЕ отказалась проводить дебаты по выборам в Крыму и отравлению Скрипаля.