Курс НБУ 24 апреля - доллар и евро подешевели
Во вторник, 24 апреля, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар и евро подешевели.
Об этом говорится на сайте НБУ.
Доллар подешевел на 5 копеек - до 26,12 грн.
Курс евро потерял 25 копеек - до 31,97 грн.
Российский рубль также немного подешевел - 0,422 грн.
Напомним, что к концу 2018 года произойдет девальвация гривны до уровня 29,5 грн за доллар при росте ВВП 3,1%. Об этом говорится в прогнозе Международного рейтингового агентства Standard&Poor's.
Как сообщала "Страна", валютный рынок закончил неделю на позитиве. Спрос на доллар немного сократился, а продажи остались стабильными, потому курс откатился на 6 копеек - 20 апреля межбанк закрылся в рамках 26,16-26,17 грн за доллар.