Во вторник, 24 апреля, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар и евро подешевели.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Доллар подешевел на 5 копеек - до 26,12 грн.

Курс евро потерял 25 копеек - до 31,97 грн.

Российский рубль также немного подешевел - 0,422 грн.

Напомним, что к концу 2018 года произойдет девальвация гривны до уровня 29,5 грн за доллар при росте ВВП 3,1%. Об этом говорится в прогнозе Международного рейтингового агентства Standard&Poor's.

Как сообщала "Страна", валютный рынок закончил неделю на позитиве. Спрос на доллар немного сократился, а продажи остались стабильными, потому курс откатился на 6 копеек - 20 апреля межбанк закрылся в рамках 26,16-26,17 грн за доллар.