Цена за баррель нефти марки Brent превысила $75.

Это произошло впервые с 26 ноября 2014 года, сообщает "Коммерсант".

По данным Интерконтинентальной биржи, цена июньских фьючерсов на североморскую Brent выросла на 1,34% до $75,04 за баррель, а июньских фьючерсов на марку WTI - до $68,97 за баррель.

На рост котировок влияет, в том числе, обострение ситуации на Ближнем Востоке, в частности, новости о гибели лидера йеменских хуситов - главы Высшего политического совета Йемена Салеха ас-Саммада в результате авиаудара ВВС Саудовской Аравии.

Также сегодня стало известно, что в феврале 2018 года Саудовская Аравия обогнала Россию по добыче нефти. Россия удерживала первое место 11 месяцев, производя примерно 9,533 млн барр/сут. В феврале 2018 года добыча Саудовской Аравии выросла примерно до 9,982 млн барр/сут., что позволило ей выйти на первое место по нефтедобыче в мире.

Напомним, что 20 апреля мировые цены на нефть марки Brent превысили отметку $74.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп остановил рост цен на нефть публикацией в Twitter.