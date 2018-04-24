Главы МИД стран Большой семерки в заявлении по итогам двухдневного саммита в Торонто обвинили Россию в "безответственном и дестабилизирующем поведении".

Об этом сообщает РБК.

"Мы привержены защите и продвижению международной системы, основанной на правилах. Этому противоречит безответственное и дестабилизирующее поведение России, в том числе вмешательство в демократические системы стран. Мы призываем Россию прекратить такое поведение, что крайне негативно сказывается на перспективах конструктивного сотрудничества"- говорится в заявлении глав МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США.

Параллельно главы МИД стран G7 призывают Россию выполнять свои международные обязательства, в том числе обязанности как постоянного члена Совета Безопасности ООН в поддержании международного мира и безопасности.

В заявлении также говорится, что страны Большой семерки, несмотря на это, будут продолжать сотрудничать с Россией в решении региональных кризисов и глобальных проблем.

В заявлении главы МИД G7 также звучал призыв к России срочно дать ответы на вопросы по делу Скрипаля. В другом заявлении высказывалась поддержка авиаударам по правительственным объектам в Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума.

Напомним, что ранее в Госдепе США заявили, что страны Большой семерки сохраняют открытость для диалога с Россией, но они также намерены продолжить возлагать на нее ответственность за "злонамеренные действия".

Как сообщала "Страна", на встрече в Торонто страны "Большой семерки" подтвердили, что выступают за сохранение санкций в отношении России.