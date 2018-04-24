Во Львовской области спасатели разыскивают 4-летнюю девочку, которая 23 апреля ушла из дома на речку и не вернулась.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента гражданской защиты Львовской ОГА.

Около 18:30 в с. Старый Добротвор Каменка-Бугского района исчезла девочка 2014 года рождения.

Она самостоятельно возвращалась домой с реки Западный Буг, где находилась с отцом. Дом находится в 100 метрах от реки.

Ребенка начали искать спасатели, кинологи с собаками, полиция, водолазы, а также около 50 местных жителей.

Работы были прекращены в 2:45 24 апреля. Поиски продолжат сегодня утром.

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