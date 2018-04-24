В Ивано-Франковске задержали работника областного архива, который требовал $500 за ценную информацию.

Об этом сообщает Управление защиты экономики в Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook.

Чиновник вымогал взятку за предоставление сведений архивного фонда по картографической информации мест расположения месторождений полезных ископаемых.

Во время задержания фигурант пытался смыть полученные деньги в унитаз.

Должностному лицу областного госархива сообщили о подозрении ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. За это грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.

Кроме того, подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 70 тысяч гривен. Чиновник заплатил залог.

Фото: facebook.com/UZE.FRANKIVSK

Напомним, что в Запорожье военная телефонистка попалась на взятке.

Как сообщала "Страна", заммэра Миргорода арестован на 60 суток за попытку подкупить полицейского.