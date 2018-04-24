Семья американского певца Принса подала в суд на больницу Иллинойса, где артист лечился перед смертью.

Об этом сообщает Star Tribune.

По мнению наследников певца, в больнице нарушили необходимые стандарты при оказании помощи артисту.

В Иллинойсе Принс оказался после того, как его самолет экстренно сел в аэропорту, поскольку певцу требовалась помощь из-за передозировки опиатами.

Ранее сообщалось, что в США не смогли найти виновных в смерти Принса.

Напомним, что в США ранее опубликовали видео из дома в день смерти певца Принца. Он был найден лежащим на спине перед дверями лифта в своем доме.

Как сообщала "Страна", суд запретил выпуск альбома певца Принса в годовщину его смерти. Творческое наследие певца - в том числе неопубликованные записи - оценивается в более чем $500 миллионов.