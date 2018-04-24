В Канаде до 10 человек увеличилось количество жертв при наезде фургона на пешеходов в Торонто. Пострадавших - 15 человек.

Об этом сообщает CBC News, ссылаясь на данные полиции.

Вчера, около 13:30 (20:30 по киевскому времени) белый арендованный микроавтобус сбил пешеходов на пересечении Янг-стрит и Финч-авеню. Водителем оказался 25-летний Алек Минасян.

Его дом обыскивают. Мотивы водителя выясняются. Полиция Канады пока не называет произошедшее терактом.

Напомним, что инцидент произошел днем 23 апреля. Водитель фургона наехал на толпу пешеходов, после чего продолжил движение. Позже полиция задержала мужчину.

Как сообщала "Страна", ранее полиция подтвердила, что в результате наезда погибло девять человек.